PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H2 VU PKW Person eingeklemmt

FW Allensbach: H2 VU PKW Person eingeklemmt
  • Bild-Infos
  • Download

Allensbach (ots)

Am Morgen des 19.08.2025 um 06:15 Uhr wurde der Rettungszug der Feuerwehr Allensbach sowie der Tagalarm zu einem Verkehrsunfall auf der B33 zwischen den Anschlussstellen Allensbach Mitte und Allensbach West alarmiert.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte ein verunfalltes Fahrzeug feststellen, welches von der Fahrbahn abgekommen war und ca. 30 Meter in der Böschung neben der Bundesstraße stand. Eine Person, welche nicht eingeschlossen und auch nicht eingeklemmt war, wurde durch die Kräfte der Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes im Fahrzeug betreut. Ein weiterer Insasse wurde bereits außerhalb des Fahrzeugs von der Polizei betreut.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Batterie am Unfallfahrzeug ab.

Nach 45 Minuten konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden und die Einsatzstelle an die Polizei und den Abschleppdienst übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2025 – 18:09

    FW Allensbach: G1 Ölspur außerorts

    Allensbach (ots) - Am Abend des 04.08.2025 ereignete sich auf der Dettingerstraße in Langenrain ein Verkehrsunfall. Die Abteilung Langenrain-Freudental wurde um 21:20 Uhr aufgrund von auslaufenden Betriebsmitteln zu dem Unfall alarmiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und streute vier Quadratmeter verschmutze Fahrbahn ab. Nach eine Stunde wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz ...

    mehr
  • 03.08.2025 – 14:08

    FW Allensbach: BMA1 Haushaltsrauchmelder

    Allensbach (ots) - Am Morgen des 03.08.2025 um 09:23 Uhr wurde die Abteilung Allensbach zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Radolfzellerstraße alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte angebrannte Speisen in einer Wohnung fest, die zu einer Rauchentwicklung führten. Die betroffene Wohnung wurde maschinell belüftet, um den Rauch zu entfernen. Die Bewohnerin wurde wegen eingeatmeter Rauchgase dem ...

    mehr
  • 31.07.2025 – 11:18

    FW Allensbach: H1 Wasser im Gebäude

    Allensbach (ots) - Am 30.07.2025 wurde um 21:58 Uhr ein Kleinalarm der Abteilung Allensbach zu gemeldeten Wasser im Keller alarmiert. Die Einsatzkräfte vor Ort stellten geringfügige Mengen an Wasser in einem Heizungskeller fest. Diese wurden mit einem Wassersauger aufgenommen. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Allensbach Fabian Daltoe E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren