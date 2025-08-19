Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H2 VU PKW Person eingeklemmt

Bild-Infos

Download

Allensbach (ots)

Am Morgen des 19.08.2025 um 06:15 Uhr wurde der Rettungszug der Feuerwehr Allensbach sowie der Tagalarm zu einem Verkehrsunfall auf der B33 zwischen den Anschlussstellen Allensbach Mitte und Allensbach West alarmiert.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte ein verunfalltes Fahrzeug feststellen, welches von der Fahrbahn abgekommen war und ca. 30 Meter in der Böschung neben der Bundesstraße stand. Eine Person, welche nicht eingeschlossen und auch nicht eingeklemmt war, wurde durch die Kräfte der Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes im Fahrzeug betreut. Ein weiterer Insasse wurde bereits außerhalb des Fahrzeugs von der Polizei betreut.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Batterie am Unfallfahrzeug ab.

Nach 45 Minuten konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden und die Einsatzstelle an die Polizei und den Abschleppdienst übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell