FW Allensbach: G1 Ölspur außerorts

Am 30.07.2025 wurde um 21:58 Uhr ein Kleinalarm der Abteilung Allensbach zu gemeldeten Wasser im Keller alarmiert. Die Einsatzkräfte vor Ort stellten geringfügige Mengen an Wasser in einem Heizungskeller fest. Diese wurden mit einem Wassersauger aufgenommen. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

