FW Allensbach: G1 Benzin aus PKW

Allensbach (ots) - Am 24.07.2025 um 14:26Uhr löste die Brandmeldeanlage des Klosters in Hegne aus. Die Abteilungen Allensbach, Hegne sowie der Tagalarm wurden daraufhin alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten als Grund für die Auslösung Küchendämpfe feststellen. Da keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr nötig waren, wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt und an den Betreiber übergeben werden. Nach knapp einer halben Stunde konnte der Einsatz beendet werden. ...

mehr