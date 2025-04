Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Steinmauer beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Dienstag zwischen 08:00 und 16:30 Uhr kam es in der Straße Steinmaate in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken eine Steinmauer, die sich unmittelbar an einem Parkplatz befindet, und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell