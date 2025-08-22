Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: Unwetterlage über Allensbach

Allensbach (ots)

Am Abend des 21.08.2025 zog ein Unwetter mit anhaltendem Starkregen über das Gemeindegebiet Allensbach hinweg und sorgte für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr.

Besonders betroffen waren die Ortsteile Allensbach und Langenrain. Dort liefen zahlreiche Keller und Wohngebäude voll, und mehrere Straßen standen zeitweise komplett unter Wasser.

Die Einsatzkräfte waren bis kurz vor Mitternacht an insgesamt 25 Einsatzstellen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell