Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: B3 Rauch im Gebäude

Allensbach (ots)

Um 12:30 Uhr am 22.08.2025 wurde die Abteilung Allensbach sowie der Tagalarm zu einer Rauchentwicklung in einem Gebäude im Allensbacher Reihetal gerufen.

Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung im Keller fest. Dort stand aufgrund der vorausgegangenen starken Regenfälle rund 15 cm Wasser. Da der Brand in einer elektrischen Anlage auf Bodenhöhe entstanden war, konnte die Brandbekämpfung erst nach dem Abschalten des Stroms durchgeführt werden. Nachdem die Stromzufuhr unterbrochen war, kontrollierte die Feuerwehr den betroffenen Bereich auf Glutnester und konnte schließlich Entwarnung geben.

Während der dreieinhalb Stunden Einsatzdauer wurde der Keller mittels Tauchpumpen und Wassersaugern auf ca. 250 Quadratmeter von Wasser befreit. Danach wurde das Gebäude an einen Gebäudeverantwortlichen übergeben und die Feuerwehr konnte einrücken.

Parallel zum Einsatz im Reihetal stellten Bewohner eines Hauses in der Kapplerbergstraße Wasser in ihrem Keller fest. Die Wassermassen wurden von der Abteilung Hegne ebenfalls mittels eines Wassersaugers entfernt. Dieser Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

