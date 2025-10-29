PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann schlägt nach Bundespolizist

Stuttgart (ots)

Zu einem Angriff auf einen Beamten der Bundespolizei kam es am Mittwochmorgen (29.10.2025) am Hauptbahnhof Stuttgart.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzte der 35-jährige Tatverdächtige gegen 05:45 Uhr zunächst einen Fernverkehrszug von München nach Stuttgart. Da der Mann offenbar nicht im Besitz eines Fahrscheins war, informierte der Zugbegleiter die Bundespolizei am Hauptbahnhof Stuttgart über den Sachverhalt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen versuchte der französische Staatsangehörige zu flüchten, woraufhin er von den Einsatzkräften festgehalten wurde. Hierbei schlug der Mann unvermittelt in Richtung eines eingesetzten Beamten. Aufgrund seines Verhaltens musste der 35-Jährige daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart

