Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung am Bahnhof

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Dienstagmittag (28.10.2025) am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es gegen 13:20 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 48-jährigen Mazedonier und einem 28-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Offenbar hatte der 28-Jährige zuvor die Frau des 48-Jährigen verbal belästigt und bedroht. Im weiteren Verlauf soll der mazedonische Staatsangehörige sein Gegenüber beleidigt und auf den Mann eingeschlagen haben. Durch informierte Streifen der Bundespolizei wurden die Beteiligten noch am Tatort angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen.

Nun ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts der Bedrohung und der Körperverletzung gegen die Männer.

