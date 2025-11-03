Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Reizstoff gesprüht - Bundespolizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Rommelshausen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch bislang unbekannte Täter ist es in der Nacht zum Samstag (01.11.2025) in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde gegen 01:30 Uhr in der S2 mutmaßlich mit Reizstoff gesprüht. Eine 29 Jahre alte Reisende mit deutscher Staatsangehörigkeit und ihre Freundin, welche beim Halt der Bahn in Rommelshausen zugestiegen waren, sollen umgehend über Reizhusten und kurzzeitiger Atemnot geklagt haben, sodass beide die S2 an der Haltestelle Stetten-Beinstein wieder verlassen mussten und den Notruf wählten. Eine weitere, noch unbekannte Reisende, verspürte offenbar ebenfalls eine Reizung. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern werden unter der Rufnummer +49711550491020 entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell