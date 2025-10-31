Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sicherheitsdienst angegriffen

Stuttgart (ots)

Zu einem Angriff auf einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (31.10.2025) am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt.

Bisherigen Informationen zufolge nutzte der 26-jährige Tatverdächtige gegen 00:05 Uhr einen Metropolexpress von Reutlingen nach Stuttgart. Da sich der türkische Staatsangehörige im Laufe der Fahrt ungebührlich verhalten haben soll, wurde er durch zwei 48- und 25-jährige Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn aufgefordert, sich angemessen zu verhalten. Da sich der Tatverdächtige daraufhin aggressiv gezeigt haben soll und die deutschen Staatsangehörigen offenbar beleidigte, wurde er beim Halt des Zuges im Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Der Aufforderung des Sicherheitsdienstes, den Zug zu verlassen, leistete der 26-Jährige mutmaßlich ebenfalls nicht Folge, weshalb er zwangsweise aus dem Zug verbracht wurde. Hierbei soll der Tatverdächtige dem 48-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser zu Boden ging. Durch informierte Streifen der Landes- und Bundespolizei wurde der Tatverdächtige noch am Tatort angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Da sich der türkische Staatsangehörige auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv zeigte, musste er gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden.

Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell