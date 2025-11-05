PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter schlägt Mann im Regionalexpress am Bahnhof Rottenburg - Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise

Rottenburg (Tübingen) (ots)

Am Dienstag (04.11.2025) kam es in einem Regionalexpress von Tübingen in Richtung Horb zu einer Körperverletzung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 17:20 Uhr beim Halt des Zuges am Bahnhof Rottenburg. Ein 49-jähriger deutscher Staatsangehöriger soll im Begriff gewesen sein, mit seinem Fahrrad aus dem Zug auszusteigen, als sich ein bislang unbekannter Mann zwischen ihm und weiteren Reisenden augenscheinlich vorbei drängelte. Hierbei schlug er wohl dem 49-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend soll der Tatverdächtige den Zug verlassen und unerkannt geflüchtet sein. Der Mann wird als etwa 60 Jahre alt, circa 1,80m groß, mit grauen Haaren und einem grau-weißen Schnauzbart beschrieben. Auffällig soll sein bandagierter Arm gewesen sein.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet um Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 / 55049-1020 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Janna Küntzle
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

