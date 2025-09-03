PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Diepenau (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 02.09.2025, kam es gegen 12:15 Uhr an der Einmündung Hauptstraße/Mindener Straße in Diepenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Frau aus Wagenfeld mit ihrem Mercedes-Benz EQA die Mindener Straße aus Richtung Minden kommend.

An der Einmündung übersah sie den von links kommenden, bevorrechtigten E-Bike-Fahrer, der die Hauptstraße in Fahrtrichtung Warmsen befuhr.

Es kam zur Kollision. Dabei verletzte sich der 58-jährige Radfahrer aus Warmsen schwer im Bereich der Hüfte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

