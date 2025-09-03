Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person
Diepenau (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 02.09.2025, kam es gegen 12:15 Uhr an der Einmündung Hauptstraße/Mindener Straße in Diepenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike.
Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Frau aus Wagenfeld mit ihrem Mercedes-Benz EQA die Mindener Straße aus Richtung Minden kommend.
An der Einmündung übersah sie den von links kommenden, bevorrechtigten E-Bike-Fahrer, der die Hauptstraße in Fahrtrichtung Warmsen befuhr.
Es kam zur Kollision. Dabei verletzte sich der 58-jährige Radfahrer aus Warmsen schwer im Bereich der Hüfte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.
