Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Diepenau (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 02.09.2025, kam es gegen 12:15 Uhr an der Einmündung Hauptstraße/Mindener Straße in Diepenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Frau aus Wagenfeld mit ihrem Mercedes-Benz EQA die Mindener Straße aus Richtung Minden kommend.

An der Einmündung übersah sie den von links kommenden, bevorrechtigten E-Bike-Fahrer, der die Hauptstraße in Fahrtrichtung Warmsen befuhr.

Es kam zur Kollision. Dabei verletzte sich der 58-jährige Radfahrer aus Warmsen schwer im Bereich der Hüfte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

