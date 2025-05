Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen- Birkendorf: Auto überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 08.05.2025, gegen 15:50 Uhr befuhr eine 64-jährige Opelfahrerin die L157 von Witznau nach Riedersteg, als sie aus bislang unbekannter Ursache am Ende einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und sich ihr Auto in der Folge überschlug. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Ühlingen- Birkendorf vor Ort.

