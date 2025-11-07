Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Angriff auf 19-Jährige am Bahnhof Waiblingen - Zeugen gesucht

Waiblingen (ots)

Bereits am Mittwochabend (05.11.2025) kam es am Bahnhof Waiblingen zu einem Übergriff auf eine 19-Jährige. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 20:00 Uhr in der Bahnhofsunterführung. Die thailändische Staatsangehörige soll dort zunächst von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und ihr unmittelbar danach ins Gesicht gespuckt worden sein. Anschließend packte der Tatverdächtige sie mutmaßlich kraftvoll an den Oberarmen und Handgelenken. Nur durch das verbale Eingreifen einer bislang unbekannten Zeugin konnte offenbar Schlimmeres verhindert werden. Der Unbekannte ließ daraufhin wohl von der Geschädigten ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die 19-Jährige erstattete am Folgetag eine Strafanzeige bei dem Polizeirevier Waiblingen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Nach Angaben der Geschädigten soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen etwa 1,60 Meter großen Mann mit schlanker Statur gehandelt haben. Er habe einen dunklen Vollbart getragen und war zur Tatzeit vermutlich mit einer Mütze sowie einer schwarzen Jacke bekleidet. Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die bisher unbekannte Frau, die eingegriffen hat, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 / 55049 - 1020 zu melden.

