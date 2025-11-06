Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Rinder von Zug erfasst

Blaufelden (ots)

Am Mittwochmittag (05.11.2025) um 14:00 Uhr wurden nahe der Ortschaft Blaufelden zwei schottische Highland-Rinder von einem Zug erfasst. Beide Tiere verstarben.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verluden zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 35 und 45 Jahren, auf einer Weide unweit der Gleise ihre Rinder in einen Viehtransporter. Hierbei sollen zwei Tiere in Panik geraten und über einen Zaun gesprungen sein. Anschließend liefen die Rinder auf die Gleise. Trotz einer eingeleiteten Schnellbremsung konnte der Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn das Erfassen der Rinder nicht mehr verhindern. Beide Tiere wurden durch den Zusammenstoß getötet. Aktuellen Erkenntnissen zufolge entstand am Zug ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen musste die Bahnstrecke zwischen Crailsheim und Niederstetten von 14:01 Uhr bis 15:38 Uhr für den Bahnverkehr gesperrt werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

