Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Bedrohung im ICE - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann hat am späten Sonntagabend (09.11.2025) gegen 22:25 Uhr zwei Reisende im ICE in Richtung Stuttgart bedroht.

Ersten Erkenntnissen zufolge bedrohte der 24-jährige syrische Staatsangehörige die beiden 38- und 43-jährigen Reisenden mit deutscher Staatsangehörigkeit wohl ohne ersichtlichen Grund und beleidigte zudem die 38-Jährige verbal. Alarmierte Bundespolizisten trafen den Tatverdächtigen beim Halt des Zuges in Stuttgart an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell