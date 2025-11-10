Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Reisender von Unbekanntem ins Gesicht geschlagen

Feuerbach (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Mann ist es am Sonntagabend (09.11.2025) in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Ludwigsburg gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 27 Jahre alter Reisender gegen 21:00 Uhr mit der S4, als der Unbekannte ihn auf Höhe Feuerbach unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend soll der mutmaßliche Täter, der mit europäischem Aussehen und schwarzem langen Mantel beschrieben wird, beim Halt in Feuerbach aus der Bahn geflüchtet sein. Der geschädigte Fahrgast mit deutscher Staatsangehörigkeit erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Durch den Vorfall wurde er nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt.

Die zuständige Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell