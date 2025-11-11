PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte werfen Feuerwerkskörper in S-Bahn - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn - Am Montagnachmittag (10.11.2025) kam es am Haltepunkt Heilbronn- Böckingen Berufsschulzentrum zu einem Zwischenfall, bei dem bislang unbekannte Täter mehrere Feuerwerkskörper in eine S-Bahn der Linie S4 in Fahrtrichtung Schwaigern warfen. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 16:17 Uhr. Drei bislang unbekannte Täter sollen zunächst kleine Feuerwerkskörper in den Innenraum der S-Bahn geworfen haben. Anschließend flüchteten sie über den Personenüberweg, wo sie mutmaßlich erneut Pyrotechnik in Richtung zweier 16-jähriger deutscher Staatsangehöriger warfen. Aufgrund der Rauchentwicklung im Zug musste dieser vor der Weiterfahrt belüftet werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die drei Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Bei den Beschuldigten soll es sich um zwei etwa 15 bis 16 Jahre alte Jugendliche handeln, die jeweils circa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet waren. Auffällig war eine schwarze Pufferjacke mit Fellkapuze. Der dritte Beteiligte soll jünger gewesen sein, etwa 12 bis 13 Jahre alt und rund 1,50 Meter groß. Laut Zeugenaussagen trug er eine dunkle Jacke, eine helle Hose, hatte lockige Haare und eine Zahnspange. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 / 55049-1020 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

