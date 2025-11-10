Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Fahrtausschluss Reisende angespuckt

Ulm (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen noch unbekannten Mann ist es am Sonntag (09.11.2025) in einem ICE in Richtung Ulm gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge konnte der Unbekannte im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle gegen 14:00 Uhr dem Mitarbeiter der Deutschen Bahn kein gültiges Ticket vorzeigen, weshalb er von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollte. Beim Halt des Zuges in Ulm begab sich der Mann in Richtung Ausgang und soll hierbei eine 22- und 54-jährige Reisende mit deutschen Staatsangehörigkeiten offenbar grundlos angespuckt haben. Dabei wurden nach derzeitigem Kenntnisstand beide Geschädigte teilweise im Gesicht getroffen. Der mutmaßliche Täter flüchtete anschließend aus dem Zug in unbekannte Richtung. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell