Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter am Bahnhof festgenommen

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend (04.11.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Offenburg. Der 34-Jährige wies sich dabei mit seinem Personalausweis aus. Die Überprüfung seiner Personalien ergab zwei Ausschreibungen zur Festnahme wegen Erschleichens von Leistungen sowie eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise 170 Tage in Haft. Der Mann wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell