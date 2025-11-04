Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Angriff auf Frau endet im Trunkenheitsgewahrsam

Offenburg (ots)

Am Montagabend (03.11.25) wurde die Bundespolizei wegen einer aggressiven Person zum Bahnhof Offenburg gerufen. Ein 45-Jähriger hatte zuvor unbefugt die Gleise überquert, um am Bahnsteig zu Gleis 6/7 einer Frau unvermittelt in den Bauch zu treten. Die Streife konnten den verbal aggressiven und stark alkoholisierten Mann wenige Meter entfernt von der Geschädigten antreffen. Der französische Staatsangehörige wies sich mit einer selbstgebastelten Identitätskarte aus. Die angegebenen Personalien konnte dennoch verifiziert und bestätigt werden. Da der Mann sich in der Zwischenzeit kaum noch selbst auf den Beinen halten konnte wurde er, gestützt von den Beamten, zu den Diensträumen verbracht. Er verbrachte die Nacht im Trunkenheitsgewahrsam und muss nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung und unbefugten Aufenthalts in den Gleisen rechnen. Die Geschädigte wurde nicht verletzt und lehnte eine Behandlung durch einen Rettungswagen ab.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell