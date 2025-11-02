Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Falsche Pässe vorgezeigt

Kehl (ots)

Beamte der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Diensteinheit haben am 1. November bei der Kontrolle eines aus Frankreich kommenden TGV im Bahnhof Kehl zwei falsche venezuelanische Reisepässe sichergestellt. Diese zeigten zwei venezuelanische Staatsangehörige bei der Kontrolle vor. Beide Personen gaben an, sich in Spanien im Asylverfahren zu befinden. Recherchen ergaben, dass sich beide bereits über 400 Tage im aktuellen Bezugszeitraum im Schengengebiet aufhalten und nicht über ein erforderliches Visum oder einen Aufenthaltstitel verfügten. Dem 22- und der 33-Jährigen wurde die Einreise verweigert und beide wurden nach Frankreich zurückgewiesen. Beide erhalten Anzeigen wegen Urkundenfälschung und versuchter unerlaubter Einreise.

