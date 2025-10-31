Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Offenburg
Offenburg (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern Abend im Bahnhof Offenburg einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen deutschen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Die fällige Geldstrafe konnte er nicht bezahlen und muss nun für 13 Tage ins Gefängnis.
