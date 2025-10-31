BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Offenburg

Baden-Baden (ots) - Am Bahnhof Baden-Baden soll es am 30. Oktober 2025 gegen 00:30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen sein, wobei auch ein Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein soll. Beamte der Landes- und Bundespolizei konnten die beiden Personengruppen voneinander trennen. Ein 28-Jähriger musste aufgrund des ...

mehr