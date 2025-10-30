Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt nach Auseinandersetzung am Bahnhof Baden-Baden

Baden-Baden (ots)

Am Bahnhof Baden-Baden soll es am 30. Oktober 2025 gegen 00:30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen sein, wobei auch ein Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein soll. Beamte der Landes- und Bundespolizei konnten die beiden Personengruppen voneinander trennen. Ein 28-Jähriger musste aufgrund des Pfeffersprayeinsatzes durch den Rettungsdienst erstversorgt werden. Alle Beteiligten waren deutsche Staatsangehörige im Alter zwischen 16- und 34 Jahren. Alle Personen waren zum Tatzeitpunkt alkoholisiert und machten widersprüchliche Angaben zum Tathergang.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

