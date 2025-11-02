Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen belgischen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 31.10 bei einer Kontrolle eines ICE aus Frankreich im Bahnhof Kehl eine falsche belgische Identitätskarte sichergestellt. Diese wurde bei einem algerischen Staatsangehörigen gefunden, der sich bei der Kontrolle nicht ausweisen konnte. Dem 26-Jährigen wurde die Einreise verweigert und er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Darüber hinaus erhält er eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen sowie wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell