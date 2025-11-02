PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen belgischen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 31.10 bei einer Kontrolle eines ICE aus Frankreich im Bahnhof Kehl eine falsche belgische Identitätskarte sichergestellt. Diese wurde bei einem algerischen Staatsangehörigen gefunden, der sich bei der Kontrolle nicht ausweisen konnte. Dem 26-Jährigen wurde die Einreise verweigert und er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Darüber hinaus erhält er eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen sowie wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 10:30

    BPOLI-OG: Deutsche und französische Sicherheitsbehörden fahnden grenzüberschreitend

    Neuried/Altenheim/Iffezheim/Sasbach (ots) - Mit dem Ziel der Bekämpfung der illegalen Migration, der grenzüberschreitenden Betäubungsmittel-, Waffen- und Eigentumskriminalität, führte die Bundespolizeiinspektion Offenburg gestern eine mehrstündige gemeinsame Fahndungsaktion mit der französischen Gendarmerie im deutsch-französischen Grenzraum durch. Zum Einsatz ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 09:45

    BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Offenburg

    Offenburg (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern Abend im Bahnhof Offenburg einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen deutschen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Die fällige Geldstrafe konnte er nicht bezahlen und muss nun für 13 Tage ins Gefängnis. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:26

    BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt nach Auseinandersetzung am Bahnhof Baden-Baden

    Baden-Baden (ots) - Am Bahnhof Baden-Baden soll es am 30. Oktober 2025 gegen 00:30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen sein, wobei auch ein Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein soll. Beamte der Landes- und Bundespolizei konnten die beiden Personengruppen voneinander trennen. Ein 28-Jähriger musste aufgrund des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren