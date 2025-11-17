Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Reizstoff gesprüht - Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte

Lauda- Königshofen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Samstagabend (15.11.2025) in einem Zug zwischen Würzburg und Lauda-Königshofen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte, der als ca. 1,70m großer Mann mit Dreitagebart und südländischem Erscheinungsbild beschrieben wird, gegen 20:40 Uhr kurz vor dem Halt in Lauda-Königshofen mit Reizstoff gesprüht haben. Mehrere Reisende sollen daraufhin über Augenreizungen und Hustenreiz geklagt haben. Beim Halt des Zuges in Lauda flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Eine 23 Jahre alte Reisende mit deutscher Staatsangehörigkeit alarmierte schließlich die Landespolizei. Weitere Geschädigte und Zeugen wurden nicht mehr angetroffen. Die zuständige Bundespolizei bittet diese, sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

