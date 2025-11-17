PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Reizstoff gesprüht - Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte

Lauda- Königshofen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Samstagabend (15.11.2025) in einem Zug zwischen Würzburg und Lauda-Königshofen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte, der als ca. 1,70m großer Mann mit Dreitagebart und südländischem Erscheinungsbild beschrieben wird, gegen 20:40 Uhr kurz vor dem Halt in Lauda-Königshofen mit Reizstoff gesprüht haben. Mehrere Reisende sollen daraufhin über Augenreizungen und Hustenreiz geklagt haben. Beim Halt des Zuges in Lauda flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Eine 23 Jahre alte Reisende mit deutscher Staatsangehörigkeit alarmierte schließlich die Landespolizei. Weitere Geschädigte und Zeugen wurden nicht mehr angetroffen. Die zuständige Bundespolizei bittet diese, sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 09:50

    BPOLI S: 20-Jährige im Metropol-Express angegriffen - Zeugen gesucht

    Stuttgart (ots) - Am Dienstag (11. November 2025) kam es in einem Metropol-Express auf der Strecke von Pforzheim in Richtung Stuttgart zu einem Übergriff auf eine 20-jährige Reisende. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 16:30 Uhr. Die 20-jährige Frau mit afghanischer Staatsangehörigkeit soll zunächst im Zug von zwei bislang unbekannten ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:48

    BPOLI S: Heilbronn: 18-Jähriger in Regionalbahn bedroht und angegriffen - Zeugen gesucht

    Heilbronn (ots) - Am Montagabend (10. November 2025) kam es in einer Regionalbahn auf der Strecke zwischen dem Bahnhof Öhringen und dem Bahnhof Weinsberg zu einer Bedrohung und einem körperlichen Angriff auf einen 18-jährigen Reisenden. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 22:30 Uhr in der Regionalbahn 83. Zunächst soll es zwischen einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren