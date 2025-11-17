PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 40-Jähriger begeht mehrere Straften am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Zu mehreren Straftaten durch einen 40 Jahre alten Mann ist es am Samstagabend (15.11.2025) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verhielt sich der 40-jährige polnische Staatsangehörige gegen 20:00 Uhr aggressiv gegenüber Reisende und pöbelte diese an. Durch Mitarbeitende der Deutschen Bahn wurden Beamte der Bundespolizei alarmiert, welche den 40-Jährigen noch am Querbahnsteig antrafen und einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen leistete er Widerstand, beleidigte die eingesetzten Polizisten und trat einem Beamten gegen dessen Beine. Bei der Verbringung zum Polizeirevier widersetzte er sich erneut den Maßnahmen der eingesetzten Streife und bedrohte diese zudem. Durch den Vorfall wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand verletzt. Die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Bedrohung wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:20

    BPOLI S: Mit Reizstoff gesprüht - Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte

    Lauda- Königshofen (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Samstagabend (15.11.2025) in einem Zug zwischen Würzburg und Lauda-Königshofen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte, der als ca. 1,70m großer Mann mit Dreitagebart und südländischem Erscheinungsbild beschrieben wird, gegen ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:50

    BPOLI S: 20-Jährige im Metropol-Express angegriffen - Zeugen gesucht

    Stuttgart (ots) - Am Dienstag (11. November 2025) kam es in einem Metropol-Express auf der Strecke von Pforzheim in Richtung Stuttgart zu einem Übergriff auf eine 20-jährige Reisende. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 16:30 Uhr. Die 20-jährige Frau mit afghanischer Staatsangehörigkeit soll zunächst im Zug von zwei bislang unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren