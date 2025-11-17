Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 40-Jähriger begeht mehrere Straften am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Zu mehreren Straftaten durch einen 40 Jahre alten Mann ist es am Samstagabend (15.11.2025) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verhielt sich der 40-jährige polnische Staatsangehörige gegen 20:00 Uhr aggressiv gegenüber Reisende und pöbelte diese an. Durch Mitarbeitende der Deutschen Bahn wurden Beamte der Bundespolizei alarmiert, welche den 40-Jährigen noch am Querbahnsteig antrafen und einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen leistete er Widerstand, beleidigte die eingesetzten Polizisten und trat einem Beamten gegen dessen Beine. Bei der Verbringung zum Polizeirevier widersetzte er sich erneut den Maßnahmen der eingesetzten Streife und bedrohte diese zudem. Durch den Vorfall wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand verletzt. Die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Bedrohung wurden eingeleitet.

