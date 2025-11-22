PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am 22.11.2025 gegen 04:33 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 32-jährigen Fahrzeugführer, welcher mit seinem Personenkraftwagen im Bereich der Gutenbergstraße in Wittlich unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit einem Wert von über 1,1 Promille absolut fahruntüchtig war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 22.11.2025 – 09:33

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 21.11.2025 zwischen 16:00 Uhr und 20:25 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Berlinger Straße in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Personenkraftwagen der Marke Ford Fusion mit WIL-Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde am Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 09:32

    POL-PDWIL: Verkehrskontrollen in der Wittlicher Innenstadt

    Wittlich (ots) - Am 21.11.2025 zwischen 19:30 und 20:30 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen in der Wittlicher Innenstadt durch. Ein Hauptaugenmerk wurde hier auf den Marktplatz und den Pariser Platz gelegt. Entsprechende Verwarnungen nach den Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs bei Verstößen gegen die Beschilderung wurden ausgesprochen. Die ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 09:31

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Wittlich (ots) - Am 21.11.2025 gegen 13:00 Uhr befuhr ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Friedrichstraße in Wittlich. Hierbei erkannte er das verkehrsbedingte Bremsen einer vorausfahrenden 60-jährigen Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land zu spät und fuhr dieser auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittelschweren Bereich. Der 48-Jährige wurde ...

    mehr
