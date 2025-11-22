Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Wittlich (ots)

Am 21.11.2025 gegen 13:00 Uhr befuhr ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Friedrichstraße in Wittlich.

Hierbei erkannte er das verkehrsbedingte Bremsen einer vorausfahrenden 60-jährigen Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land zu spät und fuhr dieser auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittelschweren Bereich. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell