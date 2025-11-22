PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Stichflamme in der Küche führt zu Verletzungen

Manderscheid (ots)

Am 21.11.2025 gegen 07:50 Uhr war eine 28-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Mosenbergstraße in Manderscheid mit Vorbereitungen des morgendlichen Frühstücks beschäftigt.

Hierbei kam es aus Unachtsamkeit zu einer Stichflammenentwicklung des Öls in der Pfanne, wodurch sich die 28-Jährige leicht an der Hand verletzte.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Kräfte der Feuerwehr verständigt. Es mussten glücklicherweise keinerlei Löscharbeiten durchgeführt werden.

Es entstand keinerlei Sachschaden. Die Verletzung der 28-Jährigen war glücklicherweise nur leicht und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 17:54

    POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Prüm

    Prüm (ots) - Im Zeitraum vom 19.11.2025 gegen 18:00 Uhr und dem 20.11.2025 gegen 08:45 Uhr, ereignete sich in der Bertradastrasse in Prüm, ein versuchter Einbruchdiebstahl. Derzeit unbekannte Täter verschafften sich, durch aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich, Zugang in das Einfamilienhaus. Die Täter entwendeten nach derzeitigem Stand nichts aus dem leerstehenden Wohnhaus. Zeugen, welche verdächtige ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 13:08

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Gerolstein-Lissingen (ots) - Am Freitag, den 21.11.2025, gegen 09:55 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 410 zwischen Gerolstein und Lissingen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine aus Richtung Müllenborn kommende Fahrzeugführerin beabsichtigte von der L24 auf die B410 aufzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer auf der B410 aus Richtung Gerolstein in Richtung Lissingen ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 09:12

    POL-PDWIL: verstorbene Person in der Lieser entdeckt

    Wittlich (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Kriminalinspektion und Polizeiinspektion Wittlich: Am 20.11.2025 um 17:12 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich von einem Passanten die Mitteilung, dass er eine offenbar leblose Person im Wasser treibend in der Lieser in Wittlich im Bereich der Trierer Straße festgestellt habe. Umgehend wurden Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren