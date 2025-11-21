PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: verstorbene Person in der Lieser entdeckt

Wittlich (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Kriminalinspektion und Polizeiinspektion Wittlich:

Am 20.11.2025 um 17:12 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich von einem Passanten die Mitteilung, dass er eine offenbar leblose Person im Wasser treibend in der Lieser in Wittlich im Bereich der Trierer Straße festgestellt habe.

Umgehend wurden Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizeiinspektion Wittlich vor Ort entsandt.

Gemeinsam mit den Kräften der Feuerwehr konnte an beschriebener Örtlichkeit eine männliche Person im Wasser festgestellt und ans Ufer verbracht werden.

Eine umgehende Überprüfung der Person ergab, dass keinerlei Vitalzeichen mehr vorhanden waren. Aufgrund bereits eingetretener Todesanzeichen wie der Leichenstarre wurde festgestellt, dass die Person bereits seit einigen Stunden verstorben war.

Die Einsatzörtlichkeit wurde zunächst durch die Beamten gesichert und im weiteren Verlauf an die Kriminalpolizei übergeben.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kann von einem Unglücksfall ausgegangen werden, wonach der 65-jährige, wohnsitzlose, Verstorbene aus bisher noch ungeklärten Gründen in die Lieser gestürzt und im Anschluss verstorben ist. Die genauen Hintergründe sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Es ergaben sich bisher keinerlei Anzeichen für ein wie auch immer geartetes Fremdverschulden.

Die Auffindesituation und der anschließende Polizeieinsatz vor Ort waren öffentlichkeitswirksam, etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Wittlich zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Kriminalinspektion Wittlich
Schlossstraße 11
54516 Wittlich
Telefon: 06571 9500-0
Telefax: 06571 9500-209
E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de

oder

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 06:31

    POL-PDWIL: Fund eines Fahrrades

    Altrich (ots) - Am 20.11.2025 gegen 19:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis über ein offenbar herrenloses Fahrrad im Bereich des Fahrradwegs an der Landstraße 52 im Bereich Altrich. Das Fahrrad, ein Fischer Alu Mountainbike in der Farbe schwarz-silber konnte aufgefunden werden. Es ergaben sich vor Ort keinerlei Hinweise auf eine Gefahrenlage oder strafbares Verhalten. Das Fahrrad wurde sichergestellt und in der Folge dem Fundbüro übergeben. Rückfragen ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 01:27

    POL-PDWIL: Diebstahl Pfeilwegweiser

    Wallersheim (ots) - Im Zeitraum 31.10.2025 bis 06.11.2025 wurde in der Ortslage Wallersheim durch bislang unbekannte Täter der Pfeilwegweiser Richtung Schönecken/Hersdorf entwendet. Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 23:24

    POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus in Prüm Reginostraße

    Prüm (ots) - Am 19.11.2025, zwischen 7:30 und 19:30 Uhr, kam es in der Reginostraße in Prüm zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bisher unbekannte Täter verschafften sich über die Rückseite des Gebäudes Zugang und entwendeten unter anderem Schmuck. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Wohngebietes um die Reginostraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren