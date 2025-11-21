Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: verstorbene Person in der Lieser entdeckt

Wittlich (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Kriminalinspektion und Polizeiinspektion Wittlich:

Am 20.11.2025 um 17:12 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich von einem Passanten die Mitteilung, dass er eine offenbar leblose Person im Wasser treibend in der Lieser in Wittlich im Bereich der Trierer Straße festgestellt habe.

Umgehend wurden Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizeiinspektion Wittlich vor Ort entsandt.

Gemeinsam mit den Kräften der Feuerwehr konnte an beschriebener Örtlichkeit eine männliche Person im Wasser festgestellt und ans Ufer verbracht werden.

Eine umgehende Überprüfung der Person ergab, dass keinerlei Vitalzeichen mehr vorhanden waren. Aufgrund bereits eingetretener Todesanzeichen wie der Leichenstarre wurde festgestellt, dass die Person bereits seit einigen Stunden verstorben war.

Die Einsatzörtlichkeit wurde zunächst durch die Beamten gesichert und im weiteren Verlauf an die Kriminalpolizei übergeben.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kann von einem Unglücksfall ausgegangen werden, wonach der 65-jährige, wohnsitzlose, Verstorbene aus bisher noch ungeklärten Gründen in die Lieser gestürzt und im Anschluss verstorben ist. Die genauen Hintergründe sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Es ergaben sich bisher keinerlei Anzeichen für ein wie auch immer geartetes Fremdverschulden.

Die Auffindesituation und der anschließende Polizeieinsatz vor Ort waren öffentlichkeitswirksam, etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Wittlich zu melden.

