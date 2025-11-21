PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl Pfeilwegweiser

Wallersheim (ots)

Im Zeitraum 31.10.2025 bis 06.11.2025 wurde in der Ortslage Wallersheim durch bislang unbekannte Täter der Pfeilwegweiser Richtung Schönecken/Hersdorf entwendet.

Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

