Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl Pfeilwegweiser

Wallersheim (ots)

Im Zeitraum 31.10.2025 bis 06.11.2025 wurde in der Ortslage Wallersheim durch bislang unbekannte Täter der Pfeilwegweiser Richtung Schönecken/Hersdorf entwendet.

Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell