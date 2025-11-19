POL-LB: Magstadt: Unfallflucht in der Gottlieb-Daimler-Straße - Zeugen gesucht
Ludwigsburg (ots)
Am Dienstag (18.11.2025) zwischen 12:50 Uhr und 13:55 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Gottlieb-Daimler-Straße in Magstadt einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich beim Unfallverursacherfahrzeug um einen LKW gehandelt haben. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de.
