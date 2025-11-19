POL-LB: Magstadt: Unfallflucht in der Gottlieb-Daimler-Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Aus noch unbekannter Ursache kam es am Dienstagmorgen (18.11.2025), gegen 09.15 Uhr, in einem Wohnhaus mit vier Wohneinheiten in der Schubartstraße in Asperg zu einem Brand. Die Feuerwehr befand sich mit einem Großaufgebot vor Ort. Die neun Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus befanden, konnten dieses nach derzeitigen Erkenntnissen unbeschadet verlassen. Im Zuge der ...

