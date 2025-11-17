POL-OF: Erstmeldung: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall auf der Autobahn 45
Autobahn 45 / Hammersbach / Langenselbold (ots)
(lei) Die Autobahn 45 ist derzeit wegen einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Hanau vollgesperrt. Grund ist die Kollision von zwei Fahrzeugen zwischen Hammersbach und Langenselbold, bei der nach ersten Erkenntnissen mehrere Personen verletzt wurden - eine sogar schwer.
Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz und gerade gelandet. Der Verkehr wird aktuell über die Anschlussstelle Hammersbach abgeleitet.
Eine Nachmeldung folgt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell