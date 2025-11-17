Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erstmeldung: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall auf der Autobahn 45

Autobahn 45 / Hammersbach / Langenselbold (ots)

(lei) Die Autobahn 45 ist derzeit wegen einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Hanau vollgesperrt. Grund ist die Kollision von zwei Fahrzeugen zwischen Hammersbach und Langenselbold, bei der nach ersten Erkenntnissen mehrere Personen verletzt wurden - eine sogar schwer.

Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz und gerade gelandet. Der Verkehr wird aktuell über die Anschlussstelle Hammersbach abgeleitet.

Eine Nachmeldung folgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell