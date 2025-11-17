Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 30.000 Euro Schaden: Sperrmüll brannte vor Wohnhaus

Offenbach (ots)

(lei) Ein brennender Haufen Sperrmüll vor einem Haus hat in der Nacht zu Montag in der Marienstraße einen Schaden von schätzungsweise 30.000 Euro angerichtet. Noch unklar ist, wie das Feuer entstand, die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Nachdem gegen 2.50 Uhr der Alarm bei den Rettungskräften einging, machten sich Feuerwehr und Polizei umgehend auf den Weg zu dem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Hauptbahnhofs. Gleichwohl die Flammen, die bereits durch Anwohner mit Feuerlöschern bekämpft wurden, durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden konnten, wurden die Fassade sowie ein Fenster im Erdgeschoss beschädigt. Zudem zog Rauch in die dortige Wohnung. Wer Angaben zur Entstehung des Feuers machen kann, wird gebeten, sich beim Offenbacher Polizeirevier zu melden (069 8098-5100).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell