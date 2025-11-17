PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 30.000 Euro Schaden: Sperrmüll brannte vor Wohnhaus

Offenbach (ots)

(lei) Ein brennender Haufen Sperrmüll vor einem Haus hat in der Nacht zu Montag in der Marienstraße einen Schaden von schätzungsweise 30.000 Euro angerichtet. Noch unklar ist, wie das Feuer entstand, die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Nachdem gegen 2.50 Uhr der Alarm bei den Rettungskräften einging, machten sich Feuerwehr und Polizei umgehend auf den Weg zu dem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Hauptbahnhofs. Gleichwohl die Flammen, die bereits durch Anwohner mit Feuerlöschern bekämpft wurden, durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden konnten, wurden die Fassade sowie ein Fenster im Erdgeschoss beschädigt. Zudem zog Rauch in die dortige Wohnung. Wer Angaben zur Entstehung des Feuers machen kann, wird gebeten, sich beim Offenbacher Polizeirevier zu melden (069 8098-5100).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 06:16

    POL-OF: Bargeld bei Einbruch in Tankstelle gestohlen

    Nidderau (ots) - (lei) Drei vermummte Personen mit Handschuhen sind in der Nacht zu Montag in eine Tankstelle in der Siemensstraße eingebrochen und haben dort eine größere Summe Bargeld gestohlen. Kurz vor 1 Uhr hatte sich das mit dunklen Jacken bekleidete Trio über die Rückseite gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft, indem man dort eine Tür aufgehebelt hatte. Im Inneren brachen die Diebe einen Tresor aus der ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 06:08

    POL-OF: 20-Jähriger Autofahrer entzog sich der Kontrolle: Mehrere Straftaten zur Anzeige gebracht

    Hanau / Rodenbach (ots) - (lei) Einen guten Riecher hatten Polizeibeamte in der Nacht von Sonntag auf Montag, als sie einen 20-Jährigen stoppen wollten, der bei einer beabsichtigten Verkehrskontrolle zunächst jedoch Gas gab. Nun muss sich der junge Mann wegen mehrerer vorgeworfenen Straftaten verantworten. Kurz nach Mitternacht wollte die Streife den Audi des ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 12:40

    POL-OF: Missglückter Überholvorgang und Fahrerflucht

    Niderrau (ots) - Bereits am gestrigen Freitag kam es auf der Bundesstraße 521 zwischen den Ortsteilen Eichen und Heldenbergen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Kurz nach 19.00 Uhr überholte ein 50-jähriger Mercedesfahrer aus Nidderau einen dunklen Pkw BMW der 3er- oder 5er-Reihe. Nachdem er sich vor dem BMW eingeordnet hatte, stieß er gegen das Fahrzeugheck eines vor ihm fahrenden VW Golf. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren