POL-OF: Bargeld bei Einbruch in Tankstelle gestohlen
Nidderau (ots)
(lei) Drei vermummte Personen mit Handschuhen sind in der Nacht zu Montag in eine Tankstelle in der Siemensstraße eingebrochen und haben dort eine größere Summe Bargeld gestohlen. Kurz vor 1 Uhr hatte sich das mit dunklen Jacken bekleidete Trio über die Rückseite gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft, indem man dort eine Tür aufgehebelt hatte. Im Inneren brachen die Diebe einen Tresor aus der Verankerung, öffneten diesen auf bislang unbekannte Weise und nahmen mehrere tausend Euro an sich, ehe sie damit verschwanden.
Die Polizei suchte anschließend mit mehreren Streifenwagen nach ihnen und setzte im Zuge der Fahndung auch einen Hubschrauber ein - bislang jedoch ohne Erfolg. Um die Tat aufzuklären, sicherte die Kriminalpolizei bereits Spuren am Tatort. Die Beamtinnen und Beamten bitten nun um weitere Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06181 100-123. Womöglich benutzten diese auf ihrer Flucht auch ein Fahrzeug.
