Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 58-Jähriger bei Unfall auf Golfplatz schwer verletzt

Freigericht (ots)

(lei) Auf einem Golfplatz an der Landesstraße 3268 ist am Donnerstagmittag ein 58-Jähriger bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich der Mann kurz nach 12 Uhr mit einem Aufsitzrasenmäher im Grün festgefahren. Um die manövrierunfähige Maschine zu befreien, sollte sie mit einem Traktor herausgezogen werden, der oberhalb auf einer kleinen Anhöhe positioniert wurde.

Während sich der 58-Jährige an dem Rasenmäher befand, um dessen Bergung vorzubereiten, habe sich der etwa zwei Tonnen schwere Traktor plötzlich in Bewegung gesetzt. Das Fahrzeug bewegte sich das Gefälle hinab, prallte gegen den Rasenmäher und klemmte den Mann zwischen beiden Maschinen ein. Der Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Frankfurter Krankenhaus geflogen.

Fahrer des Traktors war ein 34-Jähriger, der leicht unter Alkoholeinfluss stand, weswegen bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ob er sich zum Unfallzeitpunkt in dem Schlepper oder außerhalb aufhielt, muss noch geklärt werden. Im Zuge von eingeleiteten Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung soll ein Sachverständiger, der zum Geschehensort hinzugerufen wurde, nun den Unfallhergang im Detail rekonstruieren.

