Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Lagerhallen- und Wohnhausbrand: Ermittler vermuten technische Ursachen

Maintal / Erlensee (ots)

(lei) Nach den schadensreichen Bränden in Maintal und Erlensee in den vergangenen Tagen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6153271 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6156367) haben die Ermittler der Kriminalpolizei nach Untersuchung der Brandorte neue Erkenntnisse gewonnen: In beiden Fällen gibt es bislang keinerlei Hinweise auf strafbares Handeln. Vielmehr sprechen die bisherigen Feststellungen für eine jeweils technische Ursache.

In der Lagerhalle in Maintal entdeckten die Ermittler stark abgebrannte Akkus, die den Brand ausgelöst haben könnten. Auch beim Feuer im Wohnhaus in Erlensee deutet alles darauf hin, dass es durch einen technischen Mangel entstanden ist.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

