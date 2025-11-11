POL-OF: Über 400.000 Euro Schaden bei Brand in Doppelhaushälfte
Erlensee (ots)
(lei) Ein Feuer hat am Dienstagnachmittag im Stadtteil Langendiebach erheblichen Sachschaden verursacht. In einer Doppelhaushälfte in der Kurt-Schumacher-Straße brach gegen 14.35 Uhr ein Feuer aus, das große Teile des Obergeschosses und des Dachstuhls zerstörte. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen auf mehr als 400.000 Euro beziffert.
Dass der 81-jährige Bewohner der betroffenen Haushälfte offensichtlich glimpflich davonkam, ist sehr wahrscheinlich auch dem sofortigen und beherzten Eingreifen eines Nachbarn zu verdanken. Nachdem der Mann eine starke Rauchentwicklung bemerkt hatte, alarmierte er umgehend die Rettungskräfte und stellte eine Leiter an das Gebäude, über die der Senior in Sicherheit gelangen konnte. Der Bewohner wurde anschließend wegen des Verdachts eingeatmeter Rauchgase in einem Rettungswagen behandelt.
Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Doppelhaushälfte weitgehend verhindern. Dennoch wurde auch diese leicht beschädigt. Während der Löscharbeiten retteten die Brandbekämpfer zudem den Hund des Seniors aus dem Haus, welches nun vorerst unbewohnbar sein dürfte. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch an.
Eine abschließende Klärung der Brandursache steht zwar noch aus, die Polizei schließt aufgrund bisheriger Informationen jedoch einen technischen Defekt nicht aus.
