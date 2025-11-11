PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zahlreiche Missachtungen wegen gesperrtem Fahrstreifen auf der Autobahn 66: Polizei mahnt zur Beachtung

Langenselbold / Südosthessen (ots)

(lei) LED-Anzeigen über der Autobahn leuchten nicht zum Spaß - Anlass zu dieser deutlichen Aussage der Polizei ist ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag im Kurvenbereich des Langenselbolder Dreiecks ereignet hat. Eine Streifenbesatzung der Polizeiautobahnstation Langenselbold musste dort für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen 11 und 12 Uhr den linken Fahrstreifen sperren. Über die LED-Traversen wurde dazu zunächst der orangefarbene Richtungspfeil, anschließend das rote Kreuz geschaltet, um den Verkehr auf die Sperrung aufmerksam zu machen.

Trotz der eindeutigen Anzeigen missachteten zahlreiche Verkehrsteilnehmende diese Zeichen. Innerhalb dieser Stunde stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten über 125 Verstöße gegen die angezeigten Fahrstreifensperrung fest. Viele Fahrerinnen und Fahrer wechselten erst unmittelbar vor den Absperrbaken den Fahrstreifen. Nach Auswertung der Kennzeichen stammte ein Großteil der betroffenen Fahrzeuge aus der Region.

Positiv fiel hingegen auf, dass zahlreiche vorbeifahrende Verkehrsteilnehmende durch Gesten - etwa den "Daumen hoch" - ihre Zustimmung zur polizeilichen Kontrolle und Dokumentation der Verstöße signalisierten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass digitale Verkehrszeichen auf Schilderbrücken verbindliche Anordnungen darstellen. Sie dienen dem Schutz von Unfallbeteiligten, Einsatzkräften und allen übrigen Verkehrsteilnehmenden. Zuwiderhandlungen stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können entsprechend geahndet werden. Die Polizei appelliert eindringlich, den Anzeigen der LED-Traversen besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 06:25

    POL-OF: Trickdiebe stahlen Geldbörse aus Zahnarztpraxis

    Gelnhausen (ots) - (lei) Ganz offensichtlich nicht auf eine Zahnbehandlung aus waren zwei Männer, die am Montagnachmittag eine Zahnarztpraxis in der Altenhaßlauer Straße aufgesucht hatten. Die beiden Unbekannten betraten kurz nach 16 Uhr die Räumlichkeiten und einer von ihnen gab sich als Patient aus, ohne seinen Namen anzugeben. Sein Komplize schlich sich währenddessen in die Umkleidekabine der Mitarbeiter, wo er ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 06:08

    POL-OF: Mehrere Schnapsflaschen aus Marktstand gestohlen

    Schlüchtern (ots) - (lei) Spirituosen im Wert von etwa 900 Euro haben Diebe aus einem Verkaufsstand am "Kalten Markt" gestohlen. In der Zeit zwischen Sonntag, 22.30 Uhr und Montag, 11.20 Uhr - näher kann es derzeit nicht eingegrenzt werden - war der am Stadtplatz aufgestellte Stand auf noch unklare Weise geöffnet worden. Der oder die Täter sind noch unbekannt, die Polizei In Schlüchtern ermittelt nun wegen ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:46

    POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Kiosk; Trainer und Spieler geschlagen und getreten: Ermittlungen wegen Körperverletzung; Glasfaserkasten beschädigt und abgehauen und mehr

    Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Zeugensuche nach Einbruch in Kiosk - Hanau (me) Zwischen 20 und 30 Jahre alt, schwarze Jacke mit Kapuze, dunkle Stoffhose, helle Schuhe: So liest sich die Beschreibung eines Einbrechers von Montagmorgen. Der bislang Unbekannte soll gegen 1.30 Uhr durch die eingeschlagene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren