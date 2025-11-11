Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Schnapsflaschen aus Marktstand gestohlen

Schlüchtern (ots)

(lei) Spirituosen im Wert von etwa 900 Euro haben Diebe aus einem Verkaufsstand am "Kalten Markt" gestohlen. In der Zeit zwischen Sonntag, 22.30 Uhr und Montag, 11.20 Uhr - näher kann es derzeit nicht eingegrenzt werden - war der am Stadtplatz aufgestellte Stand auf noch unklare Weise geöffnet worden. Der oder die Täter sind noch unbekannt, die Polizei In Schlüchtern ermittelt nun wegen Diebstahls.

Ein erster Ansatz, dem die Beamten jetzt nachgehen, ist ein Hinweis der Standbetreiberin: Sie hatte hinter ihrem Zelt eine sich auffällig verhaltende Frau bemerkt, die mit der Sache möglicherweise etwas zu tun haben könnte. Sie war 1,55 bis 1,65 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt und hatte lockige, schwarzbraune Haare. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke, einer Umhängetasche sowie einer "Clutch".

Weitere Hinweise können unter der Rufnummer 06661 9610-0 abgegeben werden.

