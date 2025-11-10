POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Kiosk; Trainer und Spieler geschlagen und getreten: Ermittlungen wegen Körperverletzung; Glasfaserkasten beschädigt und abgehauen und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Zeugensuche nach Einbruch in Kiosk - Hanau

(me) Zwischen 20 und 30 Jahre alt, schwarze Jacke mit Kapuze, dunkle Stoffhose, helle Schuhe: So liest sich die Beschreibung eines Einbrechers von Montagmorgen. Der bislang Unbekannte soll gegen 1.30 Uhr durch die eingeschlagene Eingangstür gewaltsam in einen Kiosk in der Hospitalstraße eingedrungen sein und diesen nach verwertbarer Beute durchsucht haben. Derzeit ist unklar, ob der Mann bei seiner Suche nach Beute fündig geworden ist. Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen. Zeugen des Vorfalls nehmen bitte mit der Kripo aus Hanau (06181 100-123) Kontakt auf.

2. Trainer und Spieler geschlagen und getreten: Ermittlungen wegen Körperverletzung - Nidderau

(cb) Nach einem Kreisligaspiel kam es am Freitagabend auf dem Sportgelände in der Büdinger Straße zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Personen leichte Verletzungen davontrugen. Demnach soll ein 17 Jahre alter Spieler der gegnerischen Mannschaft mit vier weiteren Unbekannten, gegen 21.40 Uhr, auf den 47-jährigen Trainer der Heimmannschaft sowie einem Spieler auf dem Kunstrasenplatz eingeschlagen und eingetreten haben. Hierdurch erlitten beide leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit noch an. Die Polizei in Langenselbold ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Unfall auf der Autobahn: Zeitweise Vollsperrung - Zwei Leichtverletzte - Autobahn 66 / Anschlussstelle Maintal Dörnigheim

(cb) Am Freitag, gegen 11.40 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 66 in Höhe der Anschlussstelle Maintal Dörnigheim in Fahrtrichtung Frankfurt ein Verkehrsunfall, bei dem drei Autos beteiligt waren. Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitten zwei Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein am Unfall beteiligter Mini sowie ein VW UP waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, wodurch es zur zeitweisen Sperrung der Anschlussstelle Maintal Dörnigheim kam. Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zur Schadenshöhe dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 06181 9010-0 bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen zu melden.

4. In geparktes Auto geknallt: Polizei sucht nach Zeugen - Bad Soden-Salmünster

(me) Mehr als 25.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen. Ein Tesla-Lenker war offenbar gegen 1 Uhr mit seinem Wagen auf der Breslauer Straße (20er-Hausnummern) unterwegs, als dieser mutmaßlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er mit dem weißen Model Y gegen die Schutzplanke und wurde auf die andere Seite abgewiesen. Im weiteren Verlauf fuhr der Elektrowagen in einen geparkten Multivan und kam dort zum Stehen. Zeugen der Karambolage setzen sich bitte mit der Polizei in Bad Orb in Verbindung (06052 9148-0).

5. Glasfaserkasten beschädigt und abgehauen - Bad Soden-Salmünster

(me) Bereits am Montag (3. November), in der Zeit zwischen 13 Uhr und 15 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Gefährt von der Straße ab und fuhr gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Verteilerkasten. Der Kasten, welcher für die Internetversorgung in der Gutenbergstraße verantwortlich ist, wurde hierdurch in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizeistation aus Bad Orb unter der Telefonnummer 06052 9148-0 entgegen.

