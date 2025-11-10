Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kneipenbesucher findet größere Bargeldsumme in seinem Hemd: Wer hat es ihm zugesteckt und warum?

Gelnhausen (ots)

(lei) Hat er mir so viel Geld absichtlich oder ungewollt zugesteckt? Das ist die Frage, die sich einem 24-Jährigen nach einem Kneipenbesuch am Wochenende stellt - und auf die er mithilfe der Polizei eine Antwort sucht.

Was war geschehen? Der junge Mann war in der Nacht zu Sonntag in einem Lokal in der Bahnhofstraße zu Besuch, als ihm ein noch unbekannter Mann Bargeld in sein Hemd gesteckt hatte. Kurz darauf fand er einen 20-Euro-Schein, mit dem er dann an der Theke zwei Bier holte. Als er wieder zur Tanzfläche zurückkehrte, war der Geldspender jedoch nicht mehr da. Passiert ist das Ganze nach Angaben des 24-Jährigen zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr. Als er später zu Hause war, bemerkte er beim Ausziehen, dass sich noch weitaus mehr Bargeld in seinem Hemd befand. Nachdem er es gezählt hatte, staunte er über eine hohe dreistellige Summe.

Da er nicht ausschließt, dass der Fremde ihm unbewusst so viel Geld zusteckte, informierte er umgehend die Polizei. Die hat das Geld bis auf Weiteres erstmal sichergestellt und bittet den Unbekannten, der 1,80 bis 1,85 Meter groß war und kurze bräunliche Haare hatte, sich zwecks Klärung des bislang so unerklärlichen Vorfalls unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

