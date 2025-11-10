POL-OF: Zeugensuche: Tresor bei Einbruch in Wohnhaus gestohlen
Langen (ots)
(lei) Ein Tresor war jüngst die Beute bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Rotkehlchenweg. Unbekannte hatten sich in der Zeit zwischen Freitag, 9 Uhr und Samstag, 10 Uhr, über die Rückseite des Anwesens mit 10er-Hausnummer widerrechtlich Zugang zu dem Haus verschafft und dort den Panzerschrank gewaltsam aus seiner Verankerung gerissen. Mit ihm machten sie sich, womöglich unter Nutzung eines Fahrzeugs, auf und davon. Die Kriminalpolizei, die diesen Fall nun auf dem Tisch hat, nimmt Hinweise entgegen (069 8098-1234).
