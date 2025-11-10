Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auseinandersetzung in Unterkunft: Vorwurf der Körperverletzung gegen 36-Jährigen

Gelnhausen (ots)

(lei) Wegen Verdachts der Körperverletzung haben Polizeibeamte in der Nacht zu Sonntag einen 36-Jährigen vorläufig festgenommen, nachdem dieser in einer Unterkunft in der Schützenbornstraße mehrere Personen verletzt haben soll. Gegen 1.15 Uhr, so die bisherigen Erkenntnisse, sei es infolge eines Streits zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der der Tatverdächtige drei andere Bewohnerinnen beziehungsweise Bewohner verletzt haben soll. Die alarmierten Streifen trafen den stark alkoholisierten und aufgebrachten 36-Jährigen vor Ort an. Als er plötzlich zu einem Schraubendreher griff und sich nicht beruhigen ließ, kündigten die Beamten den Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) an. Daraufhin legte er den Gegenstand ab und ließ sich widerstandslos festnehmen. Anschließend musste er zur Ausnüchterung mit auf die Polizeiwache.

