Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Postfiliale: Zahlreiche Pakete geöffnet

Schlüchtern (ots)

(lei) Unbekannte sind zwischen Freitag und Samstag in eine Postfiliale in der Obertorstraße eingebrochen, weswegen die Polizei nun unter anderem wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt und Zeugen sucht. Im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 6.30 Uhr hatten der oder die Unbekannten eine Zugangstür zu der Filiale aufgehebelt und in einem Lagerraum über 30 Pakete geöffnet. Noch ist unklar, ob und - wenn ja - was genau daraus gestohlen wurde; die Erhebungen hierzu dauern derzeit an. Die Kripo hat vor Ort bereits Spuren gesichert und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder womöglich auch genutzten Fahrzeugen unter der Rufnummer 06181 100-123.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

