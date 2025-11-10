POL-OF: Einbruch in Postfiliale: Zahlreiche Pakete geöffnet
Schlüchtern (ots)
(lei) Unbekannte sind zwischen Freitag und Samstag in eine Postfiliale in der Obertorstraße eingebrochen, weswegen die Polizei nun unter anderem wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt und Zeugen sucht. Im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 6.30 Uhr hatten der oder die Unbekannten eine Zugangstür zu der Filiale aufgehebelt und in einem Lagerraum über 30 Pakete geöffnet. Noch ist unklar, ob und - wenn ja - was genau daraus gestohlen wurde; die Erhebungen hierzu dauern derzeit an. Die Kripo hat vor Ort bereits Spuren gesichert und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder womöglich auch genutzten Fahrzeugen unter der Rufnummer 06181 100-123.
