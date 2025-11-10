PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei ermittelt: Hund nahm mit Metallhaken präparierten Käse auf

Maintal (ots)

(lei) Nachdem eine Gassi-Geherin die Polizei am Sonntagmorgen über eine gefährliche Situation informierte, die ihrem Hund am Vortag in der Nähe des Gänseweihers widerfahren war, sind nun Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Tierschutz eingeleitet worden.

Die junge Frau war am Samstag, gegen 8 Uhr, zwischen den beiden am Fechenheimer Weg gelegenen Sportplätzen unterwegs. Auf dem Weg in Richtung Weiher, kurz vor dem Waldstück, habe der Verbeiner auf einer Grünfläche geschnüffelt und dann etwas ins Maul genommen. Die junge Frau erkannte, dass etwas nicht stimmte, eilte zu ihm und nahm ihm ein kleines Käsestück aus dem Maul, das offensichtlich mit einem spitzen Metallhaken gespickt war - und verhinderte damit im letzten Moment ein Verschlucken und womöglich Schlimmeres.

Noch völlig unklar ist, wer das Käsestück dort platzierte. Die Beamtinnen und Beamten der Maintaler Polizeistation bitten nun unter der Rufnummer 06181 4302-0 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 06:35

    POL-OF: Einbruch in Postfiliale: Zahlreiche Pakete geöffnet

    Schlüchtern (ots) - (lei) Unbekannte sind zwischen Freitag und Samstag in eine Postfiliale in der Obertorstraße eingebrochen, weswegen die Polizei nun unter anderem wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt und Zeugen sucht. Im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 6.30 Uhr hatten der oder die Unbekannten eine Zugangstür zu der Filiale aufgehebelt und in einem Lagerraum über 30 Pakete geöffnet. Noch ist ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 06:12

    POL-OF: 35-Jähriger schwer verletzt: Polizei sucht weitere Zeugen

    Schlüchtern (ots) - (lei) Noch weitestgehend unklar sind die Hintergründe und der genaue Hergang eines Zusammentreffens mehrerer Personen am frühen Samstagmorgen in der Krämerstraße, in dessen Zusammenhang ein 35-Jähriger schwere Verletzungen erlitten hat. Die Polizei untersucht nun den Vorfall, der gegen 4.50 Uhr gemeldet wurde und setzt auf Hinweise von ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 06:01

    POL-OF: Hoher Schaden bei Garagenbrand: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

    Offenbach (ots) - (lei) Gegen 16 Uhr rückten am Sonntagnachmittag viele Einsatzwagen der Feuerwehr begleitet von der Polizei zu einem gemeldeten Garagenbrand in den Hergenröderweg aus. Bei Eintreffen der Kräfte begannen die Brandschützer umgehend mit den Löschmaßnahmen, mit denen die Flammen nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren