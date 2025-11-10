Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei ermittelt: Hund nahm mit Metallhaken präparierten Käse auf

Maintal (ots)

(lei) Nachdem eine Gassi-Geherin die Polizei am Sonntagmorgen über eine gefährliche Situation informierte, die ihrem Hund am Vortag in der Nähe des Gänseweihers widerfahren war, sind nun Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Tierschutz eingeleitet worden.

Die junge Frau war am Samstag, gegen 8 Uhr, zwischen den beiden am Fechenheimer Weg gelegenen Sportplätzen unterwegs. Auf dem Weg in Richtung Weiher, kurz vor dem Waldstück, habe der Verbeiner auf einer Grünfläche geschnüffelt und dann etwas ins Maul genommen. Die junge Frau erkannte, dass etwas nicht stimmte, eilte zu ihm und nahm ihm ein kleines Käsestück aus dem Maul, das offensichtlich mit einem spitzen Metallhaken gespickt war - und verhinderte damit im letzten Moment ein Verschlucken und womöglich Schlimmeres.

Noch völlig unklar ist, wer das Käsestück dort platzierte. Die Beamtinnen und Beamten der Maintaler Polizeistation bitten nun unter der Rufnummer 06181 4302-0 um Hinweise.

