POL-OF: Auf Balkon geklettert: Bargeld und Schmuck bei Einbruch entwendet
Seligenstadt (ots)
(lei) Nicht nur kriminelle Energie gehörte bei dieser Tat dazu, sondern ganz offensichtlich auch körperliches Geschick: Ein oder mehrere Unbekannte sind am Samstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße (50er-Hausnummern) eingebrochen und dabei wohl sehr artistisch vorgegangen. Von außen sind der- oder diejenigen über die Fassade auf den Balkon im ersten Stock geklettert, ehe sie dort anschließend die Balkontür aufbrachen. Nachdem in dem Domizil alles durchwühlt worden war, machte man sich mit gestohlenem Bargeld sowie Schmuck auf demselben Weg wieder aus dem Staub. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro, der Beuteschaden auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei schließt nicht aus, dass der oder die Kletterkünstler bei dem unkonventionellen Kommen beziehungsweise Gehen aufgefallen sind und hofft daher auf Zeugenhinweise. Diese können unter der Rufnummer 06182 8930-0 abgegeben werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell