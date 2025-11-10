Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auf Balkon geklettert: Bargeld und Schmuck bei Einbruch entwendet

Seligenstadt (ots)

(lei) Nicht nur kriminelle Energie gehörte bei dieser Tat dazu, sondern ganz offensichtlich auch körperliches Geschick: Ein oder mehrere Unbekannte sind am Samstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße (50er-Hausnummern) eingebrochen und dabei wohl sehr artistisch vorgegangen. Von außen sind der- oder diejenigen über die Fassade auf den Balkon im ersten Stock geklettert, ehe sie dort anschließend die Balkontür aufbrachen. Nachdem in dem Domizil alles durchwühlt worden war, machte man sich mit gestohlenem Bargeld sowie Schmuck auf demselben Weg wieder aus dem Staub. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro, der Beuteschaden auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei schließt nicht aus, dass der oder die Kletterkünstler bei dem unkonventionellen Kommen beziehungsweise Gehen aufgefallen sind und hofft daher auf Zeugenhinweise. Diese können unter der Rufnummer 06182 8930-0 abgegeben werden.

