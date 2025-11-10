PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Notruf aus der Garage: Polizei befreit eingeschlossenen Mann

Rodgau (ots)

(lei) Ihren nachgesagten Ruf vom "Freund und Helfer" stellte die Polizei am frühen Sonntag einmal mehr unter Beweis, als sie ein über die Rettungsleitstelle eingegangener Notruf erreichte, der aus einer Garage in Jügesheim kam. Der Grund: Ein Mann hatte sich dort offenbar versehentlich eingeschlossen. Ein Schlüssel, um wieder rauszukommen, befand sich zwar in seinem Auto, das stand jedoch außerhalb der Garage. Da er sich sprichwörtlich keinen anderen Ausweg wusste, verständigte er die Helfer, denn ein Handy hatte er glücklicherweise noch. Er hätte auch bis zum anderen Morgen gewartet, nur ihm sei kalt, so die Angaben des Mitteilers um viertel nach zwei mitten in der Nacht. Also machte sich eine Streife auf den Weg, um ihn aus seiner frostigen Gefangenschaft zu holen. Kurz darauf war der Mann dann frei - und alle Beteiligten happy.

