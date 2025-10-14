Polizeidirektion Hannover

POL-H: 142 Verstöße in einer Woche - Polizei kontrolliert Ablenkung am Steuer

Hannover (ots)

In der Woche vom 06.10.2025 bis zum 12.10.2025 hat die Polizeidirektion Hannover im gesamten Stadtgebiet sowie in der Region Hannover verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Ziel war es, Ablenkungen am Steuer, insbesondere durch die Nutzung elektronischer Geräte, entgegenzuwirken. Die Einsatzkräfte stellten dabei über 140 Verstöße fest.

Die Kontrollen fanden im Rahmen des europäischen Verkehrssicherheitsprojekts "RoadPol - European Roads Policing Network" statt. Die europaweite Aktionswoche stand unter dem Motto "Focus on the Road" und zielte auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch konsequente Überwachung ablenkungsbedingter Verkehrsverstöße ab.

Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten während der einwöchigen Maßnahme insgesamt 380 Fahrzeuge. Dabei stellten sie in 142 Fällen eine unerlaubte Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt fest. Zusätzlich wurden 28 Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet, auch wenn dies nicht im direkten Fokus des Einsatzes stand.

Durchgeführt wurde der Einsatz durch Kräfte der Polizeidirektion Hannover sowie den ihr angegliederten Inspektionen. Die Polizei wertet die Maßnahme als erfolgreich und lageangepasst. Ziel der Kontrollen war es nicht nur, Verstöße zu ahnden, sondern auch für mehr Aufmerksamkeit und Einsicht bei allen Verkehrsteilnehmenden zu sorgen.

"Eine Nachricht oder ein kurzer Blick aufs Handy sind es niemals wert, ein Menschenleben zu riskier en. Wir führen solche Aktionen nicht nur mit der Blickrichtung Gefahrenabwehr und Sanktionen durch, sondern auch um grundsätzlich wachzurütteln und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Sicherheit beginnt mit Aufmerksamkeit.", äußert sich der Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Hannover, Stefan Sengel, zur Bilanz der Kontrollen. /ms, ram

